Достатньо говорити лише "оранжевий": як ще називати цей колір українською
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Існує кілька варіантів
Багато українців зараз переходять на рідну мову. Деякі припускаються помилок, неправильно використовуючи те чи інше слово.
При цьому іноді виникає питання, як правильно називати один з найяскравіших кольорів — "оранжевий". Усі крапки над "і" у цьому питанні розставив український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко.
Як правильно назвати "оранжевий" колір українською
В українських словниках є три прикметники на позначення цього кольору:
- "оранжевий";
- "помаранчевий";
- помаранчевий".
"Жовтогарячий" – це питоме українське слово. Пишеться воно без дефісу разом. А от "оранжевий" та "помаранчевий" – запозичені слова. Вони давно вже вживаються українською мовою.
Українські письменники часто використовують ці слова в описах українських пейзажів, і наш колорит при цьому не втрачається. Мовознавець навів у приклад початок оповідання "Холодна м’ята" Григіра Тютюнника:
"Над цибулями, залитими квітневою повінню, охолонув оранжевий вечір, опустивши в мілкі прибережки далекі пламені хмар".
Зазначимо, що в українській мові припускаються дуже багато помилок. Наприклад, багато хто не знає, як правильно висловити подяку або вибачитися.