Достатньо говорити лише "оранжевий": як ще називати цей колір українською

Існує кілька варіантів

Багато українців зараз переходять на рідну мову. Деякі припускаються помилок, неправильно використовуючи те чи інше слово.

При цьому іноді виникає питання, як правильно називати один з найяскравіших кольорів — "оранжевий". Усі крапки над "і" у цьому питанні розставив український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко.

Як правильно назвати "оранжевий" колір українською

В українських словниках є три прикметники на позначення цього кольору:

"оранжевий";

"помаранчевий";

помаранчевий".

"Жовтогарячий" – це питоме українське слово. Пишеться воно без дефісу разом. А от "оранжевий" та "помаранчевий" – запозичені слова. Вони давно вже вживаються українською мовою.

Українські письменники часто використовують ці слова в описах українських пейзажів, і наш колорит при цьому не втрачається. Мовознавець навів у приклад початок оповідання "Холодна м’ята" Григіра Тютюнника:

"Над цибулями, залитими квітневою повінню, охолонув оранжевий вечір, опустивши в мілкі прибережки далекі пламені хмар".

Зазначимо, що в українській мові припускаються дуже багато помилок. Наприклад, багато хто не знає, як правильно висловити подяку або вибачитися.