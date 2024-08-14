Обійдемося без русизмів: як правильно сказати "подходящий" українською

Це слово потрібно перекладати залежно від його значення

Багато українців перейшли на рідну мову, але під час розмови стикаються з певними труднощами. Наприклад, є слова, які буває складно правильно перекласти.

У матеріалі "Апостроф" розповіли, як правильно сказати "подходящий" українською. Вчимося обходитися без русизмів.

Як буде "подходящий" українською мовою

Багато українців перекладають це слово як "підходящий", але це є помилкою, оскільки такого терміну в нашій мові не існує. Слово "подходящий" потрібно перекладати залежно від його значення. Тобто є кілька різних варіантів.

Якщо ви хочете сказати про якийсь випадок чи тимчасовий фактор, тоді під час розмови можна використовувати такий переклад: "відповідний", "пригідний", "слушний" або "підхожий".

Наприклад: "У відповідну годину ми обов’язково здійснимо всі наші плани й досягнемо поставлених цілей ". Можна залежно від контексту це слово ще перекласти як "нагідний", "догідний", "придатний".

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