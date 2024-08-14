Обойдемся без русизмов: как правильно сказать "подходящий" на украинском

Это слово нужно переводить в зависимости от его значения

Многие украинцы перешли на родной язык, но во время разговора сталкиваются с определенными трудностями. Например, есть слова, которые бывает сложно правильно перевести.

В материале "Апостроф" рассказали, как правильно сказать "подходящий" на украинском. Учимся обходиться без русизмов.

Как будет "подходящий" на украинском языке

Многие украинцы переводят это слово как "підходящий", но это является ошибкой, поскольку такого термина в нашем языке не существует. Слово "подходящий" нужно переводить в зависимости от его значения. То есть, есть несколько разных вариантов.

Если вы хотите сказать о каком-то случае или временном факторе, тогда во время разговора можно использовать такой перевод: "відповідний", "пригідний", "слушний" или "підхожий".

Например: "В відповідний час ми обов'язково здійснимо всі наші плани і досягнемо поставлених цілей". Можно в зависимости от контекста, это слово еще перевести как "нагідний", "догідний", "придатний".

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