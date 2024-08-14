Не "виздоровлюй". Як правильно побажати людині одужання українською

Є одне правило, яке слід запам’ятати кожному

Бажаючи людині якнайшвидшого одужання в українській мові ми ніколи не використовуємо "виздоровлюй". Це помилка і такого слова просто не існує.

"Телеграф" розповідає, що правильно говорити у такому разі, щоб це звучало грамотно. Насправді є велика кількість варіантів, якими можна побажати своєму співрозмовнику одужання, проте за звичкою багато хто використовує жахливу кальку з російської мови — "виздоровлюй".

Слід запам’ятати, що в такій ситуації правильним буде сказати "одужуй". Або ж можна сказати "бажаю найшвидшого одужання", "відновлюйся добре і швидко одужуй".

"Одужуй, брате, швидше; гуляти підемо до річки, а то й я вже занудився, сидячи в хаті (Панас Мирний, "Лихі люди", 1875).

Разом "одужувати" можна сказати наступні слова та словосполучення:

ставати на ноги;

оклигувати;

очунювати;

вичунювати;

вичухуватися;

повертати до здоров'я.

Слід додати, що інфінітив "не хворіти" означає профілактичне поняття, а "одужання" — це відновлення після перенесеного захворювання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати доброї ночі українською мовою.