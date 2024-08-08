Забудьте про "кіс-кіс" та "ципа-ципа": як правильно покликати тварин українською
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Багато хто цього не знав
Українці все частіше переходять на свою рідну мову і хочуть вчити її своїх дітей, проте через довгу історію русифікації іноді припускаються помилок. Наприклад, багато хто досі не знає, як правильно передати у мові чи записати звуки тварин українською.
"Телеграф" розповідає про те, як "говорять" наші тварини. Правильно буде так:
- кози мекають, ме-е-е:
- вівці мекають, ме-ке-ке:
- барани бекають, бе-ке-ке:
- корови мукають, му-у-у:
- собаки гавкають, гав-гав:
- соловей тьохкає, тьох-тьох:
- сороки скрекочуть, скре-ке-ке:
- вовки виють, у-у-у:
- гуси ґелґочуть, ґе–ґе–ґе:
- курі кудкудакають, куд-куди та ко-ко-ко:
- півні кукурікають, ку-ку-рі-ку:
- жаби кумкають, кум-кум:
- лисиці дзявкають, дзяв-дзяв:
- горобці цвірінчать, цвірінь-цвірінь, ців-ців:
- коні іржуть, і-го-го.
Також правильно позвати тварин українською таким чином:
- Котам треба казати – киць-киць і птруськи:
- собакам- сю-сю, на-на:
- курям – ціп-ціп і киш:
- гусям – гиля, качкам – вуть-вуть:
- козам – козь козь, коням – кось-кось:
- коровам – гейди!, телятам – минь-минь.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською мовою правильно відповісти людині, що чхає.