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Забудьте про "кіс-кіс" та "ципа-ципа": як правильно покликати тварин українською

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Забудьте про "кіс-кіс" та "ципа-ципа": як правильно покликати тварин українською Новина оновлена 08 серпня 2024, 10:56

Багато хто цього не знав

Українці все частіше переходять на свою рідну мову і хочуть вчити її своїх дітей, проте через довгу історію русифікації іноді припускаються помилок. Наприклад, багато хто досі не знає, як правильно передати у мові чи записати звуки тварин українською.

"Телеграф" розповідає про те, як "говорять" наші тварини. Правильно буде так:

  • кози мекають, ме-е-е:
  • вівці мекають, ме-ке-ке:
  • барани бекають, бе-ке-ке:
  • корови мукають, му-у-у:
  • собаки гавкають, гав-гав:
  • соловей тьохкає, тьох-тьох:
  • сороки скрекочуть, скре-ке-ке:
  • вовки виють, у-у-у:
  • гуси ґелґочуть, ґе–ґе–ґе:
  • курі кудкудакають, куд-куди та ко-ко-ко:
  • півні кукурікають, ку-ку-рі-ку:
  • жаби кумкають, кум-кум:
  • лисиці дзявкають, дзяв-дзяв:
  • горобці цвірінчать, цвірінь-цвірінь, ців-ців:
  • коні іржуть, і-го-го.

Також правильно позвати тварин українською таким чином:

  • Котам треба казати – киць-киць і птруськи:
  • собакам- сю-сю, на-на:
  • курям – ціп-ціп і киш:
  • гусям – гиля, качкам – вуть-вуть:
  • козам – козь козь, коням – кось-кось:
  • коровам – гейди!, телятам – минь-минь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською мовою правильно відповісти людині, що чхає.

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#Україна #Правила #Мова