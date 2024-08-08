Забудьте про "кіс-кіс" та "ципа-ципа": як правильно покликати тварин українською

Багато хто цього не знав

Українці все частіше переходять на свою рідну мову і хочуть вчити її своїх дітей, проте через довгу історію русифікації іноді припускаються помилок. Наприклад, багато хто досі не знає, як правильно передати у мові чи записати звуки тварин українською.

"Телеграф" розповідає про те, як "говорять" наші тварини. Правильно буде так:

кози мекають, ме-е-е:

вівці мекають, ме-ке-ке:

барани бекають, бе-ке-ке:

корови мукають, му-у-у:

собаки гавкають, гав-гав:

соловей тьохкає, тьох-тьох:

сороки скрекочуть, скре-ке-ке:

вовки виють, у-у-у:

гуси ґелґочуть, ґе–ґе–ґе:

курі кудкудакають, куд-куди та ко-ко-ко:

півні кукурікають, ку-ку-рі-ку:

жаби кумкають, кум-кум:

лисиці дзявкають, дзяв-дзяв:

горобці цвірінчать, цвірінь-цвірінь, ців-ців:

коні іржуть, і-го-го.

Також правильно позвати тварин українською таким чином:

Котам треба казати – киць-киць і птруськи:

собакам- сю-сю, на-на:

курям – ціп-ціп і киш:

гусям – гиля, качкам – вуть-вуть:

козам – козь козь, коням – кось-кось:

коровам – гейди!, телятам – минь-минь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською мовою правильно відповісти людині, що чхає.