У нас "спокійної ночі" не бажають: як правильно зробити це українською

З цим побажанням виникає одразу кілька труднощів

Українці останнім часом все частіше переходять на рідну мову. Однак іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми.

Однією з таких поширених проблем є побажання "Спокойной ночі". "Телеграф" розповідає, як зробити це правильно українською.

Із цим побажанням є одразу кілька проблем:

По-перше, українською мовою не говорять "спокойной ночі". Правильно таке побажання звучатиме так – "На добраніч!".

Друга помилка проявляється під час написання цього побажання. Слід запам’ятати, що правильно його писати окремо, а чи не "Надобраніч" чи "На-добраніч".

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