Чи смакують вам виприни, а можливо, драпаки? Як ще українською називають "єжевіку"

Цікаві народні назви цієї рослини

А ви знаєте як правильно називати ту смачну чорну ягоду, яку часто називають "єжевикою"? Адже саме це слово просто скальковане з російської.

Українською мовою назва цієї рослини та її плодів — ожина. Це слово є літературною нормою і вживається в офіційних джерелах, наукових працях та повсякденному мовленні. У біологічній систематиці ожина належить до роду Rubus родини Rosaceae (Розові). До цього ж роду належить і малина, яка є близькою родичкою ожини.

Поширені помилки

Часто можна почути або побачити написаними такі неправильні варіанти:

Єжевика — це калька з російської мови (ежевика), яка не є правильною в українській. Ожевика — змішування української та російської назв. Єжина — ще один неправильний варіант, що виник внаслідок змішування мов.

Вживання у мові

Слово "ожина" можна використовувати як для позначення самої рослини, так і її плодів:

Кущі ожини ростуть на узліссі.

Ми назбирали кошик стиглої ожини.

Народні назви

Окрім літературної назви "ожина", в різних регіонах України існують цікаві народні назви цієї рослини: виприни, бамбара або бамбера, драпаки, кабанячі (або свинячі) ягоди та інші.

Але запам'ятайте: правильна літературна назва українською — ожина. Використовуючи це слово, ви дотримуєтесь мовних норм.

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