А вам наравятся "виприни", а может, "драпаки"? Как еще на украинском называют ежевику

Интересные народные названия этого растения

А вы знаете как правильно называть ту вкусную черную ягоду, которую часто называют "ежевикой"? Ведь именно это слово просто скалькировано с русского.

На украинском языке название этого растения и его плодов — "ожина". Это слово является литературной нормой и употребляется в официальных источниках, научных работах и повседневной речи. В биологической систематике "ожина" относится к роду Rubus семейства Rosaceae (Розовые). К этому же роду относится и малина, близкая родственница ежевики.

Распространенные ошибки

Часто можно услышать или увидеть написанными неправильные варианты, как:

"Єжевика" — это калька с русского языку (ежевика), которая ошибочна для украинского. "Ожевика" – смешивание украинского и русского названий. "Єжина" – еще один неправильный вариант, возникший вследствие смешивания языков.

Употребление в языке

Слово "ожина" можно использовать как для обозначения самого растения, так и его плодов:

Кущі ожини ростуть на узліссі.

Ми назбирали кошик стиглої ожини.

Народные названия

Кроме литературного названия "ежевика", в разных регионах Украины существуют интересные народные названия этого растения: виприни, бамбара або бамбера, драпаки, кабанячі (або свинячі) ягоди и другие.

Но запомните: правильное литературное название в украинском языке — "ожина". Используя это слово, вы соблюдаете языковые нормы.

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