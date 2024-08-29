Цього про "кузнєчіка" ви точно не знали: як називають комаху українською в різних регіонах

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Багато хто з українців, особливо ті, хто виріс у російськомовному середовищі, часто не знають, як правильно перекласти слово "кузнечик" українською. Це питання не таке просте, як може здатися спершу, і має кілька цікавих аспектів.

Українською "кузнечик" називається "коник". Це найбільш поширений і літературний варіант перекладу. Назва "коник" пов'язана зі схожістю комахи на маленького коня. Довгі задні ноги, якими коник стрибає, нагадують кінські.

У багатьох культурах ця комаха отримала назву, пов'язану з конем. Наприклад, англійською — "grasshopper" (дослівно "трав'яний стрибун"). Італійською – "cavalletta", а cavallo – це кінь.

Інші варіанти перекладу

Коників часто називають цвіркунами, хоча насправді це окремий вид комах. Така плутанина має пояснення. У біології коників відносять до ряду Прямокрилих (Orthoptera), куди також входять цвіркуни та сарана.

Стрибунець — менш поширений, але також правильний варіант. А у деяких регіонах України можна почути діалектні назви: cкакавка, скакун, скочок, кликунець, крилограй, кобилиця, дзюркотун, кавальок.

Отже, правильно "кузнечика" називати коником. Це слово не лише збагачує наш словниковий запас, але й допомагає краще розуміти українську культуру та традиції.

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