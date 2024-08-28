Точно не "кувшинка": як називати українською красиві водяні квіти

Виявляється, "кувшинки" – це русизм

Багато хто звик називати красиві водяні рослини з великими яскравими квітками "кувшинками". Однак це слово є русизмом і не відповідає нормам української мови.

В Україні ці квіти мають кілька народних назв. Але як же правильно називати ці рослини?

Як українською називаються "кувшинки"

Літературна українська назва цих водяних рослин — "латаття". За тлумачним словником, це водяна рослина з великим листям та білими або жовтими квітками.Саме цей термін рекомендують вживати мовознавці та ботаніки.

Цікаво, що літературну назву латаття за розміром листя рослини пов’язують зі словом лата, що означає шматок, яким зашивають дірки; вставку. Звідси ж і "лататий" – з великим і широким листям.

В українській мові також існують інші назви для різних видів латаття:

Купава — діалектна назва. Глечики — так називають вид з жовтими квітками. Водяні лілії — загальна назва для різних видів латаття. Водяні маки – через схожість їхніх квіток з маковими.

Отже, замість русизму "кувшинка" варто вживати українське слово "латаття". Або ж, залежно від ситуації, його синоніми. Послуговуючись правильними назвами, ми збагачуємо свою мову та зберігаємо її самобутність.

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