Рус

Нічого милішого ви сьогодні вже не прочитаєте: як українською кличуть "божью коровку"

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Назва цієї комашки змусить вас усміхнутися
Назва цієї комашки змусить вас усміхнутися. Фото freepik.com

Чому українці бачать сонце там, де росіяни – корову

Уявіть собі: тепле літнє сонце, зелена трава, і раптом на вашу долоню сідає маленька червона комашка з чорними цяточками. Як ви її назвете? "Божья коровка"? А от і ні!

В українській мові ця чарівна істота має зовсім іншу, набагато поетичнішу назву. То ж як правильно називати цю комаху, та чому ця назва так багато говорить про українську душу?

Як називати "божью коровку" українською

Наукова назва "божьей коровки" — Coccinellidae, що походить від латинського "червоний". В українській мові основна назва цієї комахи — сонечко. Так, саме сонечко! Замість "божьей коровки" ми маємо маленьке сонце на своїй долоні. Чому саме сонечко? Ймовірно, через яскраво-червоний колір та круглу форму комахи. Ця назва чудово відображає поетичність української мови та її зв'язок з природою.

Інші українські назви

Але на цьому розмаїття української мови не закінчується. Ось ще кілька варіантів:

  1. Бедрик — друга за популярністю назва. Походить від слова "бедро" (стегно), можливо, через опуклу форму комахи.
  2. Петрик — зменшувальна форма імені Петро. Чому? Це вже народна творчість.
  3. Оленка – подружка "петрика". Так сонечок подекуди називають на Закарпатті.
  4. Зозулька, серденько, боже телятко, паворожка все це назви сонечок в різних регіонах України.

То як же правильно говорити? В офіційних текстах та науковій літературі краще писати "сонечко". У розмовній мові можна вживати будь-який варіант, який вам до вподоби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати "филина". Це слово теж знають далеко не всі.

Теги:
#Українська мова #Правила #Мова