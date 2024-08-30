Нічого милішого ви сьогодні вже не прочитаєте: як українською кличуть "божью коровку"

Чому українці бачать сонце там, де росіяни – корову

Уявіть собі: тепле літнє сонце, зелена трава, і раптом на вашу долоню сідає маленька червона комашка з чорними цяточками. Як ви її назвете? "Божья коровка"? А от і ні!

В українській мові ця чарівна істота має зовсім іншу, набагато поетичнішу назву. То ж як правильно називати цю комаху, та чому ця назва так багато говорить про українську душу?

Як називати "божью коровку" українською

Наукова назва "божьей коровки" — Coccinellidae, що походить від латинського "червоний". В українській мові основна назва цієї комахи — сонечко. Так, саме сонечко! Замість "божьей коровки" ми маємо маленьке сонце на своїй долоні. Чому саме сонечко? Ймовірно, через яскраво-червоний колір та круглу форму комахи. Ця назва чудово відображає поетичність української мови та її зв'язок з природою.

Інші українські назви

Але на цьому розмаїття української мови не закінчується. Ось ще кілька варіантів:

Бедрик — друга за популярністю назва. Походить від слова "бедро" (стегно), можливо, через опуклу форму комахи. Петрик — зменшувальна форма імені Петро. Чому? Це вже народна творчість. Оленка – подружка "петрика". Так сонечок подекуди називають на Закарпатті. Зозулька, серденько, боже телятко, паворожка – все це назви сонечок в різних регіонах України.

То як же правильно говорити? В офіційних текстах та науковій літературі краще писати "сонечко". У розмовній мові можна вживати будь-який варіант, який вам до вподоби.

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