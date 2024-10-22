"Робити вигляд" не треба: як правильно говорити українською

Заміна канцеляризмів на більш точні слова покращує якість мовлення

В українській мові є чимало висловів, які ми використовуємо щодня, навіть не підозрюючи, що вони є калькою з російської. Мовознавці звернули увагу на одну з найпоширеніших таких помилок та запропонували правильні варіанти.

Вислів "робити вигляд" – типовий приклад калькування з російської фрази "делать вид". Хоча цей вираз можна часто почути в повсякденному спілкуванні, він не відповідає нормам української мови.

Як говорити правильно?

Замість канцеляризму "робити вигляд" мовознавці рекомендують використовувати такі слова:

удавати,

вдавати,

удати,

вдати.

Приклад правильного вживання:

Неправильно: "Він робив вигляд, що його тут немає".

Правильно: "Він удавав, що його тут немає".

Неправильно: "Вона робила вигляд, що не чує".

Правильно: "Вона вдавала, що не чує".

Неправильно: "Ми робили вигляд, що все гаразд".

Правильно: "Ми удавали, що все гаразд".

Уважне ставлення до мови та свідоме уникнення калькування з російської допоможе зберегти чистоту української мови. Використання питомо українських відповідників замість калькованих виразів збагачує наше мовлення та робить його більш природним.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати кавові напої українською. Більшість досі говорить неправильно.