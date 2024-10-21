Одне еспресо чи один експресо? Як правильно називати кавові напої українською

Важливо не лише насолоджуватися улюбленими напоями, але й правильно їх називати

У сучасному українському суспільстві кава давно перестала бути просто напоєм – вона стала культурним феноменом, навколо якого формується особлива атмосфера та лексикон. Однак, попри популярність кави, багато хто досі припускається помилок у назвах улюблених напоїв.

А оскільки кавова культура активно розвивається, виникає потреба у правильному вживанні термінів, пов'язаних із кавою. "Телеграф" пропонує розставити крапки над "і" та розібратися, як правильно говорити та писати назви найпопулярніших кавових напоїв українською мовою.

Як називаються кавові напої українською

Почнімо з "еспресо" – напою, який є серцем кавової культури. Часто можна почути варіанти "експресо" або "еспрессо", але обидва вони є неправильними. Правильно говорити та писати саме "еспресо". Цей термін походить від італійського "espresso", що означає "вичавлений". І справді, цей напій готується шляхом пропускання гарячої води під тиском через мелену каву.

Наступний у нашому списку – улюблений багатьма "капучино". Не "капучіно" і не "капуччино", а саме "капучино". Назва цього напою походить від італійського "cappuccino", що в перекладі означає "капуцин" – через схожість кольору напою з кольором ряс монахів-капуцинів.

Третій напій, який часто стає жертвою неправильної вимови – "лате". Важливо запам'ятати, що наголос у цьому слові падає на перший склад: "ла́те", а не "лате́". Цей ніжний напій отримав свою назву від італійського "caffè latte", що означає "кава з молоком".

Завершує цей перелік "ристрето" – концентрований різновид еспресо. Не "рістрето" і не "ристретто", а саме "ристрето". Назва походить від італійського "ristretto", що означає "обмежений" або "звужений", що відповідає способу приготування цього напою.

Граматична особливість

Цікаво зазначити, що всі ці назви кавових напоїв в українській мові належать до іменників середнього роду. Тому правильно казати "смачне лате", "ароматне капучино", "міцне еспресо" тощо. Ця особливість пояснюється тим, що ці слова закінчуються на -о та -е, що характерно для іменників середнього роду в українській мові.

Тепер, замовляючи улюблений напій, ви можете бути впевнені у своїй кавовій грамотності. Насолоджуйтесь своїм еспресо, капучино, лате чи ристрето, знаючи, що ви не лише смакуєте якісний напій, але й правильно його називаєте!

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