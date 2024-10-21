"Уборка" чи "прибирання": як правильно говорити українською

Чому це слово псує нашу мову і як правильно говорити українською?

У повсякденному житті багато українців все ще не готові відмовитися від вживання суржику — змішування української та російської мов. Це явище, на жаль, досі поширене в нашому суспільстві, хоча воно аж ніяк не прикрашає українську мову.

Ба більше, штучно створені слова роблять її грубою та неприродною. Одним з найпоширеніших прикладів суржику є слово "уборка".

Часто можна почути фрази на кшталт:

"Я щодня маю по кілька замовлень на уборку",

"Я в суботу нікуди не піду, бо треба зробити удома уборку",

"Як ця уборка мені набридла".

Проте варто зазначити, що в українській мові слова "уборка" не існує. Це типовий суржик, про що свідчить сайт "Українська грамота". На додаток, за словником "Анти-суржик", в українській мові також немає слів "убирати" та "уборщиця".

Як правильно сказати українською?

Замість "уборка" слід використовувати милозвучне та гармонійне українське слово "прибирання". Тлумачний словник української мови (СУМ) дає таке визначення: "Прибирання. Дія за знач. прибирати і прибиратися."

Наприклад:

"Мар'я з панею турбувалися біля печі, а вона прибиранням та вимітанням горниць себе заклопотала" (Панас Мирний)

"Стомлений прибиранням зали, я ледве пересуваю ноги" (Іван Микитенко)

Інші приклади правильного вживання

Замість "уборщиця" слід вживати "прибиральниця", а замість "убирати" — "прибирати". Такі зміни допоможуть зробити вашу українську мову чистішою та милозвучнішою.

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