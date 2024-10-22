"Робити вигляд" не надо: как правильно говорить на украинском

Замена канцеляризмов на более точные слова улучшает качество речи

В украинском языке есть немало высказываний, которые мы используем каждый день, даже не подозревая, что они калька с русского. Языковеды обратили внимание на одну из самых распространенных ошибок и предложили правильные варианты.

Выражение "робити вигляд" – типичный пример калькирования из русской фразы "делать вид". Хотя это выражение часто услышано в повседневном общении, оно не соответствует нормам украинского языка.

Как говорить правильно?

Вместо канцеляризма "делать вид" языковеды рекомендуют использовать следующие слова:

удавати,

вдавати,

удати,

вдати.

Пример правильного употребления:

Неправильно: "Він робив вигляд, що його тут немає".

Правильно: "Він удавав, що його тут немає".

Неправильно: "Вона робила вигляд, що не чує".

Правильно: "Вона вдавала, що не чує".

Неправильно: "Ми робили вигляд, що все гаразд".

Правильно: "Ми удавали, що все гаразд".

Внимательное отношение к языку и сознательное избегание калькирования с русского поможет сохранить чистоту украинского языка. Использование родных украинских соответствий вместо калькированных выражений обогащает нашу речь и делает ее более естественной.

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