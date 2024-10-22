Укр

"Робити вигляд" не надо: как правильно говорить на украинском

Автор
Катерина Шполянская
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Почему это распространенное выражение ошибочно
Почему это распространенное выражение ошибочно. Фото Коллаж "Телеграфа"

Замена канцеляризмов на более точные слова улучшает качество речи

В украинском языке есть немало высказываний, которые мы используем каждый день, даже не подозревая, что они калька с русского. Языковеды обратили внимание на одну из самых распространенных ошибок и предложили правильные варианты.

Выражение "робити вигляд" – типичный пример калькирования из русской фразы "делать вид". Хотя это выражение часто услышано в повседневном общении, оно не соответствует нормам украинского языка.

Как говорить правильно?

Вместо канцеляризма "делать вид" языковеды рекомендуют использовать следующие слова:

  • удавати,
  • вдавати,
  • удати,
  • вдати.

Пример правильного употребления:

  • Неправильно: "Він робив вигляд, що його тут немає".
  • Правильно: "Він удавав, що його тут немає".
  • Неправильно: "Вона робила вигляд, що не чує".
  • Правильно: "Вона вдавала, що не чує".
  • Неправильно: "Ми робили вигляд, що все гаразд".
  • Правильно: "Ми удавали, що все гаразд".

Внимательное отношение к языку и сознательное избегание калькирования с русского поможет сохранить чистоту украинского языка. Использование родных украинских соответствий вместо калькированных выражений обогащает нашу речь и делает ее более естественной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть кофейные напитки на украинском языке. Большинство до сих пор говорит неправильно.

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