Вегетаріанець чи вегетарієць: як правильно називати прихильників рослинної їжі українською

Розбираємося в тонкощах українського написання слів "вегетаріанець" та "вегетарієць"

У світі, де все більше людей обирають рослинне харчування, виникає не лише питання, що їсти, але й як правильно називати прихильників такого способу життя. "Вегетаріанець" чи "вегетарієць"? "Вегетаріанський" чи "вегетарійський"?

"Телеграф" вирішив розібратися у цих мовних тонкощах. Якщо ви — прихильники рослинного харчування, але не впевнені, як правильно себе назвати, ця стаття для вас.

Теорія проти практики

Теоретично, основними формами мали б бути "вегетарієць" та "вегетарійський". Чому? Ці слова походять від латинського "vegetarius", що означає "рослинний". За аналогією з іншими подібними словами (наприклад, "венецієць" — "венеційський"), логічно було б утворити саме такі форми.

Що кажуть словники?

Однак, якщо ми зазирнемо в сучасні українські словники, то побачимо дещо інше. На цей час офіційно зафіксовані форми "вегетаріанець" та "вегетаріанський". Саме ці варіанти вважаються нормативними і широко використовуються в повсякденному мовленні та ЗМІ.

Причина може критися в історії запозичення цього слова. Ймовірно, воно прийшло в українську мову через посередництво інших мов, де вже був присутній суфікс "-ан". Цей суфікс часто зустрічається в словах іншомовного походження.

Проте Незалежно від того, яку форму ви оберете — "вегетаріанець" чи "вегетарієць" — головне, щоб ваші співрозмовники вас розуміли. А тим часом українська мова продовжує свій розвиток, і хто знає, можливо, саме ваше вживання слова "вегетарієць" стане поштовхом до його офіційного визнання..

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською про релігійну людину. Адже "віруючий" – це калька.