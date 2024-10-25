Позбуваємося русизмів: якими словами замінити "брезгливый" в українській
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Багато хто навіть не здогадується, що в українській мові існує ціла низка влучних відповідників
Серед численних русизмів, які все ще трапляються в українському мовленні, слово "брезгливый" посідає особливе місце. Чимало українців губляться, шукаючи правильний відповідник цьому слову.
"Телеграф" знайшов варіанти перекладу. Проте вони мають певні особливості вживання.
Основні відповідники
В українській мові є кілька слів, які точно передають значення російського "брезгливый":
1. Гидливий
- Найпоширеніший та найточніший відповідник.
- Передає відчуття огиди, відрази. Приклад: "Він був такий гидливий, що навіть не міг дивитися на павуків".
2. Бридливий
- Близький синонім до "гидливий".
- Часто вживається в художній літературі. Приклад: "Бридлива панянка відмовилася їсти в простій селянській хаті".
Додаткові варіанти перекладу
Залежно від контексту можна також використовувати:
- перебірливий (коли йдеться про вибагливість),
- вередливий (якщо мається на увазі примхливість),
- примхливий (у значенні "той, хто часто гребує чимось").
При виборі правильного відповідника варто враховувати контекст ситуації та стилістичне забарвлення тексту. А також зважати на емоційне навантаження, яке ви хочете передати.
Українська мова пропонує багатий вибір слів для заміни російського "брезгливый". А використання питомих українських слів замість русизмів збагачує наше мовлення та сприяє його чистоті.
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