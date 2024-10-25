Позбуваємося русизмів: якими словами замінити "брезгливый" в українській

Багато хто навіть не здогадується, що в українській мові існує ціла низка влучних відповідників

Серед численних русизмів, які все ще трапляються в українському мовленні, слово "брезгливый" посідає особливе місце. Чимало українців губляться, шукаючи правильний відповідник цьому слову.

"Телеграф" знайшов варіанти перекладу. Проте вони мають певні особливості вживання.

Основні відповідники

В українській мові є кілька слів, які точно передають значення російського "брезгливый":

1. Гидливий

Найпоширеніший та найточніший відповідник.

Передає відчуття огиди, відрази. Приклад: "Він був такий гидливий, що навіть не міг дивитися на павуків".

2. Бридливий

Близький синонім до "гидливий".

Часто вживається в художній літературі. Приклад: "Бридлива панянка відмовилася їсти в простій селянській хаті".

Додаткові варіанти перекладу

Залежно від контексту можна також використовувати:

перебірливий (коли йдеться про вибагливість),

вередливий (якщо мається на увазі примхливість),

примхливий (у значенні "той, хто часто гребує чимось").

При виборі правильного відповідника варто враховувати контекст ситуації та стилістичне забарвлення тексту. А також зважати на емоційне навантаження, яке ви хочете передати.

Українська мова пропонує багатий вибір слів для заміни російського "брезгливый". А використання питомих українських слів замість русизмів збагачує наше мовлення та сприяє його чистоті.

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