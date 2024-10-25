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Позбуваємося русизмів: якими словами замінити "брезгливый" в українській

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
"Брезгливый" українською
"Брезгливый" українською. Фото Колаж "Телеграфу"

Багато хто навіть не здогадується, що в українській мові існує ціла низка влучних відповідників

Серед численних русизмів, які все ще трапляються в українському мовленні, слово "брезгливый" посідає особливе місце. Чимало українців губляться, шукаючи правильний відповідник цьому слову.

"Телеграф" знайшов варіанти перекладу. Проте вони мають певні особливості вживання.

Основні відповідники

В українській мові є кілька слів, які точно передають значення російського "брезгливый":

1. Гидливий

  • Найпоширеніший та найточніший відповідник.
  • Передає відчуття огиди, відрази. Приклад: "Він був такий гидливий, що навіть не міг дивитися на павуків".

2. Бридливий

  • Близький синонім до "гидливий".
  • Часто вживається в художній літературі. Приклад: "Бридлива панянка відмовилася їсти в простій селянській хаті".

Додаткові варіанти перекладу

Залежно від контексту можна також використовувати:

  • перебірливий (коли йдеться про вибагливість),
  • вередливий (якщо мається на увазі примхливість),
  • примхливий (у значенні "той, хто часто гребує чимось").

При виборі правильного відповідника варто враховувати контекст ситуації та стилістичне забарвлення тексту. А також зважати на емоційне навантаження, яке ви хочете передати.

Українська мова пропонує багатий вибір слів для заміни російського "брезгливый". А використання питомих українських слів замість русизмів збагачує наше мовлення та сприяє його чистоті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "случайно" українською. Маємо 5 українських синонімів для позначення випадковості.

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