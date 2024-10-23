Треба обходидись без "пилососу"? Як правильно українською називати цей пристрій

У словниках української мови, є кілька варіантів, як можна називати цей прилад

Багато українців думають, що слово "пилосос" – це калька з російської мови. Через це люди намагаються уникати його у мовленні і шукають інші варіанти.

Насправді, слово "пилосос" –– цілком українське і його можна вільно використовувати. Про це розповів відомий мовознавець Олександр Авраменко.

Найчастіше у книжках, газетах та підручниках зустрічається саме "пилосос". Але якщо комусь це слово не подобається, можна вживати інші варіанти.

Так, у словниках української мови, є кілька варіантів, як можна називати цей прилад. Крім звичного "пилосос", правильними є також "пилосмок", "пилотяг", "порохотяг" і "пиловсмоктувач".

На сайті "Словотвір" українці найбільше голосів віддали за слово "пилотяг" – його підтримали 78 разів. Друге місце посів "порохотяг" з 55 голосами. До речі, саме "порохотяг" найчастіше можна почути у Львові.

Цікаво, що у старій українській газеті в Канаді за 1958 рік знайшли ще одну назву – "відкурювач". Але цей варіант не прижився.

А от що справді не варто вживати – це дієслово "пилососити". Мовознавець радить казати: "прибираю пилососом", "чищу пилососом" або просто "пилососю".

Тож можна сміливо говорити "пилосос" – це правильно. Але якщо більше подобається "порохотяг" чи "пилосмок" – також можна використовувати ці слова. Головне – тепер ви знаєте, що всі ці варіанти існують в українській мові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, які українські слова можуть передати ваше здивування чи прикрість. Олександр Авраменко зазначив, що в українській мові існують "гарні" слова для вираження емоцій