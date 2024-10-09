Не кажіть "случайно": маємо 5 українських синонімів для позначення випадковості

Це типовий русизм, який засмічує українську мову

Відмова від вживання русизмів та перехід на питомі українські відповідники збагачує наше мовлення та зробить його більш природним. Українська мова багата на синоніми та має власні милозвучні слова навіть для позначення випадковості.

Проте багато українців використовують слово "случайно", не здогадуючись, що це русизм. Наша мова пропонує чимало природних відповідників, які точно передають значення цього слова.

Основні українські відповідники

Випадково – найпоширеніший і найуніверсальніший варіант. Приклад: "Я випадково натрапив на цю книжку в бібліотеці".

Несподівано – коли йдеться про щось раптове, непередбачуване. Приклад: "Ми несподівано зустрілися в парку".

Ненароком – коли щось сталося мимоволі. Приклад: "Вибач, я ненароком розлив каву".

Принагідно – коли щось відбувається за певної нагоди. Приклад: "Принагідно завітаю до вас, коли буду в тому районі".

Спонтанно – коли щось відбувається без попереднього планування. Приклад: "Ми спонтанно вирішили поїхати на море".

Як правильно обрати відповідник?

Вибір правильного слова залежить від контексту:

якщо подія сталася без наміру – використовуйте "випадково" або "ненароком",

для незапланованих подій підійде "спонтанно",

коли щось трапляється раптово – "несподівано".

Українська мова настільки багата, що може запропонувати відповідник для будь-якого запозиченого слова. Використання питомо українських слів замість русизмів не лише збагатить ваше мовлення, але й допоможе зберегти чистоту мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно говорити українською про релігійну людину. Адже "віруючий" – це також русизм.