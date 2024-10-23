"Самий розумний" – це русизм. Як правильно говорити українською

Як уникнути русизмів

"Самий розумний", "самий красивий", "самий важливий" — такі конструкції можна почути щодня. Проте вони є калькою з російської мови та грубо порушують норми української граматики.

Багато хто помилково вживає слово "самий" для позначення найвищого ступеня якості. Однак в українській мові є значно кращий спосіб показати, що щось чи хтось перевершує всіх інших.

Як правильно?

В українській мові найвищий ступінь порівняння прикметників утворюється за допомогою префікса "най-". Ось кілька прикладів правильного вживання:

найрозумніший (не "самий розумний"),

найкращий (не "самий кращий"),

найсильніший (не "самий сильний"),

найщасливіший (не "самий щасливий"),

найважливіший (не "самий важливий").

Додаткові способи підсилення

Українська мова пропонує й інші способи підкреслити винятковість:

Додавання префікса "що-":

щонайкращий,

щонайшвидший,

щонайсильніший.

Використання слів-підсилювачів:

надзвичайно розумний,

винятково талановитий,

особливо важливий.

Мовні нюанси

Цікаво, що в українській мові є слово "самий", але воно вживається в інших значеннях:

для підкреслення точності: "той самий", "в самому центрі",

для вказівки на межу чогось: "від самого ранку", "до самого вечора".

Використання префікса "най-" замість помилкового "самий" — це не просто правило граматики, а й спосіб зберегти чистоту та красу нашої мови. Адже Українська мова має власні, притаманні лише їй способи висловлення найвищого ступеня якості.

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