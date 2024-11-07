Чи можна казати "хороша шампунь"? Визначаємо правильну форму слова

Чоловічий рід чи жіночий: як правильно?

Слово "шампунь" уже стало звичним в українській мові, проте його рід часто викликає питання. У соціальних мережах можна зустріти такі варіанти: "хороша шампунь", "погана шампунь", "новий шампунь".

У неформальному спілкуванні люди часто ігнорують граматичні правила, особливо в соціальних мережах. Це може призводити до того, що неправильні варіанти вживаються частіше, ніж правильні. "Телеграф" з'ясував, який рід у цього слова правильний.

Як правильно українською

Згідно з тлумачним словником української мови, слово "шампунь" належить до чоловічого роду. Отже, правильно буде говорити:

мию голову шампунем;

придбала новий шампунь;

мені порадили хороший шампунь;

цей шампунь мені не підходить;

обираю між двома шампунями.

Уникайте форм жіночого роду, на кшталт "хороша шампунь" або "погана шампунь". Правильне відмінювання — за чоловічим родом.

Походження слова "шампунь"

Слово "шампунь" походить з французької мови, де воно звучить як "shampoing". В українську мову воно прийшло через російську, де також вживається у чоловічому роді.

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