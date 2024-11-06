Найпоширеніша помилка в українській мові: як правильно писати "будь ласка"

Чому це словосполучення завжди потрібно писати окремо

Дотримання правил правопису, навіть таких відомих виразів, як "будь ласка", важливо для збереження чистоти та культури української мови. Багато українців помиляються у його написанні, часто об'єднуючи його в одне слово або ставлячи дефіс.

Однак за правилами української мови це словосполучення завжди пишеться окремо. "Телеграф" пояснює, чому це словосполучення завжди потрібно писати окремо, а не через дефіс чи зливаючи в одне слово.

Правильне написання "будь ласка"

Згідно з нормами українського правопису, вираз "будь ласка" завжди слід писати окремо. Коли "будь ласка" виступає як вставне слово, його з обох боків виділяють комами. Наприклад:

"Дитино, люби свою країну, будь ласка!",

"Поясніть, будь ласка, ще раз".

Походження виразу "будь ласка"

Вираз "будь ласка" складається з двох окремих слів:

"Будь" — форма наказового способу дієслова "бути", "Ласка" — милість, доброзичливість.

Разом ці слова утворюють ввічливу форму прохання або побажання, що є скороченням від "будьте ласкаві".

Чому не можна писати через дефіс

Деякі українці помилково вважають, що раніше "будь ласка" можна було писати через дефіс. Насправді це не так — у всіх словниках української мови це стале словосполучення завжди писалося окремо.

Така помилка може виникати через те, що люди звикли до неправильного написання і воно їм здається "правильнішим". Це явище називається "колективна пам'ять" — коли неправильне стає звичним.

Отже, слід завжди писати "будь ласка" окремо, без дефісів чи злиття в одне слово. Це єдиний правильний варіант відповідно до норм української мови.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли казати українською "любий", а коли "будь-який". Ці слова часто плутають.