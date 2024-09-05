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Лексичні тонкощі: коли казати українською "любий", а коли"будь-який"

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Від суржику до літературної мови
Від суржику до літературної мови. Фото Depositphotos

Як уникнути поширених мовних помилок

Часто можна почути фрази на кшталт "телефонуйте в любий час" або "зустрінемося у любий день". Хоча вони здаються нам звичними, насправді це приклад неправильного слововживання в українській мові.

Багато українців звикли вживати слово "любий" (з наголосом на останньому складі) у значенні "однаково який, всякий". Однак таке вживання є калькою з російської мови (від "любой") та не відповідає нормам української літературної мови.

Замість неправильного вживання слова "любий", варто використовувати такі альтернативи:

  1. Будь-який — найпоширеніший і найуніверсальніший варіант. Приклад: "Телефонуйте в будь-який час".
  2. Довільний — підходить для ситуацій, коли підкреслюється випадковість вибору. Приклад: "Виберіть довільний товар для перевірки якості".
  3. Кожен — використовується, коли йдеться про всі можливі варіанти без винятку. Приклад: "Ми працюємо кожен день".

Коли правильно вживати слово "любий"

Слово "любий" (з наголосом на першому складі) має своє місце в українській мові. Його вживають у таких випадках:

  1. Коли говорять про людину, яка подобається: "Мій любий друже, дякую за допомогу".
  2. Коли йдеться про щось, що дороге, близьке серцю: "Здрастуй, місто несказанно любе".

Щоб легко запам'ятати різницю, можна використати такі асоціації:

  • "Будь-який" — починається на "Б", як "Без різниці".
  • "Любий" (з наголосом на "Лю") — пов'язане з "Любов'ю".

Правильне вживання слів "будь-який" та "любий" не лише демонструє вашу грамотність, але й допомагає зберігати чистоту української мови. Пам'ятайте: "любий" — для любові, а "будь-який" — для вибору без різниці.

Раніше "Телеграф" розповідав, як не помилитися у виборі слова між "прохання" та "просьба". Вони обидва означають ввічливе звертання.

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