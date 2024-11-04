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Ви точно чули це слово: що українскою означає "рондель"

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Посуд для готування
Посуд для готування. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Дослівно "rondelle" можна перекласти як "кругленький" або "маленький круглий предмет"

Ви коли-небудь замислювалися, чому деякі кухонні предмети мають такі дивні назви? От, наприклад, рондель. Це слово можна почути на звичайнісінькій кухні, але воно досі викликає подив у багатьох господинь.

"Що це?" – запитають одні. "А, це така каструлька з ручкою!" – відповідають інші, навіть не підозрюючи, що сама назва приховує цікаву історію.

Що таке рондель

Французьке слово "rondelle" означає "кругляк" або "шайба". До нас воно потрапило через польську мову, де трансформувалось у "rondel".

В українській традиції цей предмет має декілька назв: рондель, рондельок, ронделик, рондлик. Усе це одна й та ж каструля з довгою ручкою, яка стала незамінним атрибутом як професійних кухонь, так і домашніх господарств.

Чому ж звичайна каструля отримала таку особливу назву? Відповідь криється у її формі – кругла основа, з високими стінками, стала визначальною характеристикою цього кухонного начиння.

З часом термін "рондель" розширив своє значення. Сьогодні ним називають не лише традиційні каструлі з однією довгою ручкою, але й подібний посуд з двома ручками, який зберігає основні характеристики класичного ронделя — високі прямі стінки та рівне дно.

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