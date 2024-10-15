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"Одягати" чи "надягати": як правильно вдягатися українською

Автор
Катерина Шполянська
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Що одягають, а що надягають
Що одягають, а що надягають. Фото Колаж "Телеграф"

Коли використовувати "одягати", а коли "надягати", щоб мовлення було грамотним

У багатстві української мови кожне слово має своє особливе місце і значення. Здавалося б, різниця незначна, але правильне вживання цих слів робить наше мовлення більш точним і грамотним.

У повсякденному мовленні ми часто вживаємо слова "одягати" та "надягати", не замислюючись над їх точним значенням. Однак ці слова мають свої особливості вживання.

Що означає "одягати"

Дієслово "одягати" має кілька значень:

  1. Покривати одягом кого-небудь, наряджати кого-небудь.
  2. Покривати себе чим-небудь з одягу.

Приклади вживання:

  • "Юзя одягла ляльку в найкращу сукню".
  • "Тільки близькі сніги біліли і туман одягав в іній на ніч дерева".
  • "Джмелик бере із лави штани, спокійно одягає їх, твердо стоячи на одній нозі".

Що означає "надягати"

Дієслово "надягати" використовується в значенні:

  • Натягувати, накладати і т. ін. одяг на кого-, що-небудь.

Приклади вживання:

  • "Правда, я мав намір вступити в монастир на деякий час,.. надягти на себе підрясник, ходити до церкви, їсти й спати разом із братією".
  • "Надягнула вона маску доброти й жалю.., щоб їм сподобатись".
  • "А твій (генерале) мундир із залізним хрестом мої партизани надягали на опудало в городі".

Як правильно вживати ці слова

Щоб не помилитися у виборі слова, запам'ятайте просте правило:

  1. Одягають одяг – сорочку, штани, спідницю, костюм, плащ, пальто тощо.
  2. Надягають аксесуари – шапку, окуляри, намисто, наручники.
  3. Взуття – чоботи, черевики, кросівки тощо – взувають.

Зверніть увагу й на контекст: "одягати" часто вживається, коли йдеться про процес покриття чимось, а "надягати" – про конкретну дію надівання чогось. Вживаючи ці слова правильно, ви не лише збагачуєте своє мовлення, але й сприяєте збереженню та розвитку української мови.

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