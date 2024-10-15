"Одягати" чи "надягати": як правильно вдягатися українською

Коли використовувати "одягати", а коли "надягати", щоб мовлення було грамотним

У багатстві української мови кожне слово має своє особливе місце і значення. Здавалося б, різниця незначна, але правильне вживання цих слів робить наше мовлення більш точним і грамотним.

У повсякденному мовленні ми часто вживаємо слова "одягати" та "надягати", не замислюючись над їх точним значенням. Однак ці слова мають свої особливості вживання.

Що означає "одягати"

Дієслово "одягати" має кілька значень:

Покривати одягом кого-небудь, наряджати кого-небудь. Покривати себе чим-небудь з одягу.

Приклади вживання:

"Юзя одягла ляльку в найкращу сукню".

"Тільки близькі сніги біліли і туман одягав в іній на ніч дерева".

"Джмелик бере із лави штани, спокійно одягає їх, твердо стоячи на одній нозі".

Що означає "надягати"

Дієслово "надягати" використовується в значенні:

Натягувати, накладати і т. ін. одяг на кого-, що-небудь.

Приклади вживання:

"Правда, я мав намір вступити в монастир на деякий час,.. надягти на себе підрясник, ходити до церкви, їсти й спати разом із братією".

"Надягнула вона маску доброти й жалю.., щоб їм сподобатись".

"А твій (генерале) мундир із залізним хрестом мої партизани надягали на опудало в городі".

Як правильно вживати ці слова

Щоб не помилитися у виборі слова, запам'ятайте просте правило:

Одягають одяг – сорочку, штани, спідницю, костюм, плащ, пальто тощо. Надягають аксесуари – шапку, окуляри, намисто, наручники. Взуття – чоботи, черевики, кросівки тощо – взувають.

Зверніть увагу й на контекст: "одягати" часто вживається, коли йдеться про процес покриття чимось, а "надягати" – про конкретну дію надівання чогось. Вживаючи ці слова правильно, ви не лише збагачуєте своє мовлення, але й сприяєте збереженню та розвитку української мови.

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