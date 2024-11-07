Можно ли говорить "хороша шампунь"? Определяем правильную форму слова

Мужской род или женский: как правильно?

Слово "шампунь" уже стало привычным в украинском языке, однако его род часто вызывает вопросы. В социальных сетях можно встретить следующие варианты: "хороша шампунь", "погана шампунь", "новий шампунь".

В неформальном общении люди часто игнорируют грамматические правила, особенно в социальных сетях. Это может приводить к тому, что неправильные варианты используются чаще, чем правильные. "Телеграф" выяснил, какой род у этого слова правильный.

Как правильно на украинском

Согласно толковому словарю украинского языка, слово "шампунь" относится к мужскому роду. Итак, правильно будет говорить:

мию голову шампунем,

придбала новий шампунь,

мені порадили хороший шампунь,

цей шампунь мені не підходить,

обираю між двома шампунями.

Избегайте форм женского рода, типа "хороша шампунь" или "погана шампунь". Правильное спряжение — по мужскому роду.

Происхождение слова "шампунь"

Слово "шампунь" происходит из французского языка, где оно звучит как "shampoing". В украинский язык оно пришло через русский, где также используется в мужском роде.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно одеваться на украинском языке. Выбираем между словами "одягати" и "надягати.