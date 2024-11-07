Можно ли говорить "хороша шампунь"? Определяем правильную форму слова
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Мужской род или женский: как правильно?
Слово "шампунь" уже стало привычным в украинском языке, однако его род часто вызывает вопросы. В социальных сетях можно встретить следующие варианты: "хороша шампунь", "погана шампунь", "новий шампунь".
В неформальном общении люди часто игнорируют грамматические правила, особенно в социальных сетях. Это может приводить к тому, что неправильные варианты используются чаще, чем правильные. "Телеграф" выяснил, какой род у этого слова правильный.
Как правильно на украинском
Согласно толковому словарю украинского языка, слово "шампунь" относится к мужскому роду. Итак, правильно будет говорить:
- мию голову шампунем,
- придбала новий шампунь,
- мені порадили хороший шампунь,
- цей шампунь мені не підходить,
- обираю між двома шампунями.
Избегайте форм женского рода, типа "хороша шампунь" или "погана шампунь". Правильное спряжение — по мужскому роду.
Происхождение слова "шампунь"
Слово "шампунь" происходит из французского языка, где оно звучит как "shampoing". В украинский язык оно пришло через русский, где также используется в мужском роде.
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