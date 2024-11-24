Не говоріть більше "Ларіса", "Галіна" та "Людміла": як правильно ці імена звучать українською мовою

Слід запам’ятати одне правило

Багато хто в українській мові робить помилки в іменах, вимовляючи їх так само як і в російській. Наприклад, це часто відбувається з такими іменами, як Галина, Лариса та Людмила.

"Телеграф" розповідає, як правильно вимовляти ці імена українською та ласкаво звертатися до Галин, Людмил та Ларис. Слід запам’ятати лише правило.

Зазначимо, що українською мовою дві літери позначають звук "г" — Г і Ґ. Перша вимовляється м’яко, а друга – твердо. Ім’я Галя пишеться і вимовляється з буквою Г і читається м’яко — "Галина", але в жодному разі не "Галіна". Ласкаво Галин можна називати Гала, Галя, Галочка, Галюся, Галинка, Галюня.

Подібна історія з ім’ям Людмила. Його слід писати та говорити через "і". Тобто "Людмила", а не "Людміла". Ласкаво дівчат з таким ім’ям можна називати Люда, Людочка, Людуся, Людка, Людмилка, Людмилочка. До речі, існує навіть чоловіча форма цього імені – Людмил.

На ім’я Лариса поширюється те саме правило. В українській мові завжди говоримо "Лариса", а не "ЛарІса". В українській мові існує безліч пестливих звернень: Ларисик, Ларисочка, Ларісонька, Ларісуля, Ларонька, Лара, Лорік чи Лора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" назвав чоловічі імена, від яких по-батькові може бути кілька.