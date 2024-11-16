Чоловічі імена, від яких по батькові може бути декілька — Миколам варто обирати

В українській мові є 5 імен, де по батькові може бути різне

Перетворення чоловічих імен в по батькові може бути непростою задачею. Іноді трапляються помилки навіть в офіційних документах. Серед імен з якими часто помиляються — чоловіче ім'я Олексій. Однак не відстає від нього і Микола, а все через дві різні форми імені, які досі паралельно існують.

Електронний освітній портал повідомляє, що від імені Миколи може бути утворено два види по батькові в чоловічій формі — це Миколович і Миколайович. Ця норма закріпилась в українській бюрократичній практиці, однак так було не завжди. Миколайович та Миколаївна — це по батькові від більш традиційної церковної форми імені Миколай. Людей, які мають таке ім'я в Україні майже 5000. Разюче більше людей які мають ім'я Микола — понад 950 000. До цього імені раніше використовувалося по батькові Миколович та Миколівна.

Також є більш рідкісні імена, від яких можна утворити подвійне по батькові. Це Хома (72 особи), Лука (408 чоловіків), Сава (803 громадянина України) та Кузьма (901 чоловік). Такі дані наводить портал "Рідні". Зазначимо, що деякі з цих імен останнім часом стали знову популярнішими.

Від Хома — Хомич і Хомович,

— Хомич і Хомович, від Лука — Лукич і Лукович,

— Лукич і Лукович, від Сава — Савич і Савович,

— Савич і Савович, від Кузьма — Кузьмич і Кузьмович.

Таке подвійне утворення по батькові пояснюється використанням в українській мові для цього суфіксів -ович або -ич (-іч). Для жінок використовуються -івна (-ївна).

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