Чи можуть бути Крістіни в Україні: редакторка дала однозначну відповідь

В українській мові існує один правильний варіант даного жіночого імені

Через тривалий час перебування українських земель у складі різних держав і імперій, зокрема в Російській імперії і Радянському Союзі, деякі українці вживають русифіковані варіанти своїх імен і називають своїх дітей так само. Наприклад, в українській мові є жіноче ім'я Христина, але в паспорті вона може бути записана як Крістіна.

Про те, який є правильний варіант даного жіночого імені, в Facebook відповіла редакторка Ольга Васильєва. Вона зазначила, що в українській антропоніміці Крістіна — це те саме, що Кіріл та Нікіта. Тобто ім'я вже вжито з помилкою.

Однак якщо так записано в паспорті, то треба називати жінку чи дівчину саме так, як вона записана в паспорті.

Крім того, носійки цього імені можуть казати, що їх так назвали на честь відомої американської акторки і виконавиці пісень Крістіни Агілери, або на честь іншої американської акторки і продюсера Крістіни Річчі.

Редакторка також зазначила, що навіть під час війни Росії проти України ще залишаються чимало громадян, які будуть захищати свої право зберегти русифіковані варіанти свого імені.

Раніше "Телеграф" писав, яким чином можна назвати вічно незадоволену людину українською мовою.