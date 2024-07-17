Не "Анджелла", не "Снєжана" і не "Свєта": як правильно звучать ці імена українською

Запам’ятайте ці правила раз і назавжди

В українській мові є багато слів, з написанням чи вимовою яких виникають деякі проблеми. Те саме стосується і імен, адже в українській мові дуже багато російських форм.

"Телеграф" розібрався, як правильно вимовляти імена Анжела, Сніжана та Світлана українською. Також ми розповімо, як ласкаво до них звертатися.

Анжела походить від грецького "вісниця", "посланниця". Ім’я популярне в Україні — в країні проживає 35 047 жінок з таким ім’ям.

В українській мові часто вимовляють "Анджела" чи "Анжелла", проте ці два варіанти імені є неправильними. Єдиний коректний варіант — "Анжела".

Ім’я Сніжана походить від слов’янського слова "сніг" і символізує чистоту, красу та холодність. Воно може також означати "снігова", "біла", "чиста", "непорочна". За даними сервісу "Рідні", ім’я Сніжана зараз носять 14298 осіб.

Часто українською мовою пишуть та вимовляють ім’я як "Снєжана". Однак єдиний правильний варіант його вживання — із літерою "і" ("Сніжана"). Ласкаво дівчат із цим ім’ям можна називати "Сніжка", "Сніжанка", "Жанка".

У імені Світлана слов’янське коріння. Воно означає "світла", "промениста", "чиста" або ж "чиста душею".

В Україні зараз проживає 803 910 жінок з ім’ям Світлана. Ми звикли називати їх "Свєта". Проте з погляду української фонетики та морфеміки це робити неправильно — українською це ім’я звучить як "Світланка" чи "Лана".

Раніше ми розповідали, як правильно українською звернутися до дочки Андрія. Також "Телеграф" писав, як правильно вживати в українській мові, "Володимир" чи "Владімір".