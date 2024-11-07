Не Даша і не Наташа: як правильно української скорочувати жіночі імена

Ніяких Ксюш та Лєн

Тривалий проміжок часу Україна була споріднена з Росією, особливо у часи СРСР, і це наклало певний відбиток на українську мову та етнічні імена. Так, більшість звичних нам жіночих імен скорочуються неправильно, адже використовується русифікована форма.

Про це пише редакторка Ольга Васильєва. За її словами, не правильно казати Наташа, Даша чи Альона.

Редакторка наголосила, що сучасні скорочення імен не українські, вони здебільшого російські, і були створені, аби наші мови менше відрізнялись одна від одної. Саме з цієї ж причини етнічні імена набувають популярності лише зараз, а раніше — майже кожну другу дівчинку називали Аня чи Настя.

Як правильно скорочувати жіночі імена:

Наташа — Ната, Наталка, Наталя;

Маша — Маруся, Марічка, Марійка;

Даша — Дара, Даруся, Дарця;

Глаша — Глафа, Глафця;

Катюша — Катруся, Катря, Катеринка;

Іріша — Іруся, Іринка, Орися, Оринка;

Ксюша — Ксеня, Оксанка;

Лєна, Альона — Олена;

Крістіна — Христина;

Анюта — Ганнуся, Ганя, Ганця.

Додамо, що закінчення -ця у скорочених формах жіночих імен — Ганця, Янця, Дарця, Вірця, Юльця, Ольця, Гальця, Любця тощо — суто українське.

Зауважимо, що чоловічі імена теж мають схожу проблему. Так, наприклад, не Женя, а Геник, Генусь, Генько або Євгенко; не Діма, а Митько, Дмитрик або Дмитрусь тощо.

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