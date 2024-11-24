Не говорите больше "Ларіса", "Галіна" и "Людміла": как правильно эти имена звучат в украинском языке

Следует запомнить одно правило

Многие в украинском языке делают ошибки в именах, произнося их так же, как и в русском. Например, это часто происходит с такими именами, как Галина, Лариса и Людмила.

"Телеграф" рассказывает, как правильно произносить эти имена на украинском и ласково обращаться к Галинам, Людмилам и Ларисам. Следует запомнить правило.

Отметим, что в украинском языке две буквы обозначают звук "г" — Г и Ґ. Первая произносится мягко, а вторая — твердо. Имя Галя пишется и произносится с буквой Г и читается мягко — "Галина", но ни в коем случае не "Галіна". Ласково Галин можно называть Гала, Галя, Галочка, Галюся, Галинка, Галюня.

Подобная история с именем Людмила. Его следует писать и говорить через "и". То есть "Людмила", а не "Людміла". Ласково девушек с таким именем можно называть Люда, Людочка, Людуся, Людка, Людмилка, Людмилочка. К слову, существует даже мужская форма этого имени — Людмил.

На имя Лариса распространяется то же самое правило. В украинском языке всегда говорим "ЛарИса", а не "ЛарІса". В украинском языке существует множество ласкательных обращений: Ларисик, Ларисочка, Ларісонька, Ларісуля, Ларонька, Лара, Лорик или Лора.

Напомним, ранее "Телеграф" назвал мужские имена, от которых отчеств может быть несколько.