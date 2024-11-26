Забудьте про "йолку" Януковича: як українською називати новорічне дерево

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Українці вдруге цього року відзначатимуть Різдво Христове за новим календарем – 25 грудня. Українці це велике свято зустрінуть вдома за родинним столом, дотримуючись національних традицій. Звичайно, не обійдеться і без різдвяно-новорічної "зеленої красуні".

"Телеграф" розповість, як українською називати це дерево, аби не осоромитись у суспільстві.

Що цікаво, іноді українці, коли бачать святково вбране новорічне дерево, можуть наректи його "йолкою". Хтось це зробить жартома, а хтось тому, що не знатиме, як же українською правильно назвати це хвойне дерево.

Запам'ятейте: жодних "йолок" – тільки ялинка. Також можете сказати ялина.

Нагадаємо, що фраза "йолка" стала популярною після того, як Віктор Янукович на одній із пресконференцій або виступів у 2011 році, замість звичного "ялинка" вжив слово "йолка". Це викликало хвилю жартів і мемів у медіа та соціальних мережах. Ймовірно, це сталося через вплив російської мови, де "ёлка" є поширеним словом.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна говорити "Добрий ранок".