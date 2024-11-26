Забудьте о "ёлке" Януковича: как на украинском называть новогоднее дерево

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинцы во второй раз в этом году будут отмечать Рождество Христово по новому календарю – 25 декабря. Украинцы встретят это большой праздник дома за семейным столом, придерживаясь национальных традиций.

"Телеграф" расскажет, как на украинском называть это дерево, чтобы не оконфузиться в обществе.

Что интересно, иногда украинцы, когда видят празднично наряженное новогоднее дерево, могут назвать его "ёлкой".

Запомните: никаких "ёлок" – только "ялинка" (укр). Также можете сказать ель.

Напомним, что фраза "ёлка" стала популярной после того, как Виктор Янукович на одной из пресс-конференций или выступлений в 2011 году, вместо привычного "ялинка" употребил слово "ёлка". Это вызвало волну шуток и мемов в медиа и социальных сетях.

Вероятно, это произошло из-за влияния русского языка, где "ёлка" является распространенным словом.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли говорить "Доброе утро".