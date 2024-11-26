Рус

Чи можна говорити "Добрий ранок"? Перевірте, чи правильно ви вітаєтесь українською

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чи можна говорити "Добрий ранок" українською мовою Новина оновлена 26 листопада 2024, 16:52
Чи можна говорити "Добрий ранок" українською мовою. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Багато хто досі плутається в тому, як правильно вітатися вранці

В українській мові існують різні форми привітання, залежно від часу доби. Навколо такого вітання як "Добрий ранок" ходять суперечки та багато хто вважає, що так говорити невірно і використовувати потрібно виключно "Доброго ранку". Чи це так насправді?

Детально про це на своїй сторінці у Facebook розповіла редакторка Ольга Васильєва. За її словами, форма у родовому відмінку стала нормативною у XX столітті. Це можна простежити за словниками. Наприклад, форми "Добрий ранок" не було, а віталися тільки так: "Добриднень!" та "Добривечір!".

"У російсько-українському академічному словнику Кримського і Єфремова (1924–1933) є "добри‌день", "добривечір", "добраніч", "на добраніч", а "доброго ранку" подано з приміткою "тільки в інтелігентів". ("Доброго дня!" і "Доброго вечора!" теж придумали інтелігенти, але в незалежній Україні.)", — пише Васильєва.

А "Добрий ранок" фіксується в російсько-українському фразеологічному словнику 1927 р. Ст. Підмогильного та Є.В. Плужник: "Доброе утро!" там перекладається тільки як "Добрий ранок!", а "Доброго ранку!" немає.

При цьому, на форму "Добрий ранок" можна натрапити у творах класиків:

  • Добрий ранок, — відповіла вона на моє незграбне привітання, не підносячи голови. (У. Самчук)
  • Добрий ранок, тітко Ганно! — біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна, її високі здивовані брови, і красиві вінчики вій, і ранково сині очі, i вогкі, напіврозкриті уста чаять у собі стільки молодечого завзяття і радості, що й мені, соньку, стає веселіше. (М. Стельмах)

Тобто твердження, що форма "Добрий ранок" помилкова — не мають підстав. Вона, ймовірно, виникла ще раніше, ніж "Доброго ранку".

За словами Васильєвої, форму "Добрий ранок" можна використовувати, так само як і "Добрий день!" та "Добрий вечір!".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що треба говорити українською мовою, коли людина чхнула.