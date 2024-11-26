Не кожному по кишені? Скільки коштує штучна ялинка в Україні

В інтернеті можна знайти дешевше, якщо не чіплятися до якості

Наближаються різдвяні свята, тож українці вже почали придивлятися ялинку для прикрашання житла. У деяких регіонах України живу лісову красуню цього року можна купити за невеликі гроші.

Водночас ціни на штучні ялинки "кусаються". "Телеграф" розбирався, скільки доведеться викласти за рукотворне різдвяне дерево.

Мінімальна вартість штучної ялинки в "Епіцентрі" складає 2800 грн. Ціни на щось більш пристойне – не менше ніж 5500 грн. Зустрічається багато цінників у районі 10000 грн, рекордсменка за вартістю коштуватиме 17000 грн.

На маркетплейсі Rozetka найдешевша ялинка, яку нам вдалося знайти, зі знижкою коштує 879 грн, раніше її ціна становила 1496 грн. Дерево має хвою з полівінілхлориду і, на вигляд, кволу пластмасову основу.

Також на сайті нам зустрілося сталеве дерево з хвоєю із ПВХ заввишки 2,3 метра за ціною 23 220 грн. Це також зі знижкою на 2580 грн. Пропонується купівля у кредит або розстрочку.

Ялинка може використовуватися як у будинку, так і на вулиці, зроблена в Таїланді. У відгуках пишуть, що єдиний її недолік це ціна. Візуально виглядає як натуральна та не пахне пластиком.

Загалом ціни на рукотворні ялинки в Rozetka на будь-яку кишеню – від тисячі до пари десятків тисяч, але і якість, відповідно, відрізнятиметься.

Нагадаємо, на українському ринку продовжують дорожчати найпопулярніші продукти. Експерт прогнозує, що ціни на товари можуть стабілізуватися до середини грудня 2024 року, проте ближче до Нового року вони знову поповзуть нагору.