Забудьте про Лізу та Свєту: як правильно ці імена звучать українською мовою

Найскладніше зі Свєтою

Багато українців із самого початку війни переходять на рідну мову. Втім, іноді з деякими її особливостями у ряду громадян можуть виникати проблеми. Це стосується написання низки слів, зокрема імен, адже зустрічається дуже багато російських форм, наприклад, Ліза, Таня, Лєра.

"Телеграф", посилаючись на редактора Ольгу Васильєву, розповість, чи можливо українізувати ці імена. Наприклад, вона наводить ім’я Тетяна.

Оскільки це імʼя походить від грецького Татіана, можна як виняток залишити скорочення за цією повною формою: Таня, Тата", — розповідає редакторка.

Ім’я Єлизавета можна скоротити як Люзя, і Вета. Можна Єля, можна Лизя. Найскладніше, зазначає автор, зі Свєтою. Проте Світлана може бути Світка, Лана, Ланка.

З Оленою радакторка радить використовувати зменшену форму Лена. Незвично, але правильно. Те саме й з Лєрою: Лера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати українською "дівочий дім". На жаль, у повсякденному спілкуванні широко використовуються русизми та запозичені слова.