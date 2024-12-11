Забудьте про "виздоровлюй"! Як правильно висловити підтримку хворому українською

В українській мові взагалі немає дієслова "виздоровлювати"

Слово "виздоровлюй" міцно закріпилося в повсякденному мовленні українців. Його використовують у повідомленнях, під час телефонних розмов та особистих зустрічей.

Проте така форма є калькою з російської мови та не відповідає нормам української. "Телеграф" з'ясував, що в українській мові взагалі немає дієслова "виздоровлювати", натомість є багато правильних українських слів.

Найпоширенішим та правильним варіантом є слово "одужуй". Саме його варто писати для коротких побажань у повідомленнях. Для офіційних розмов краще сказати "бажаю найшвидшого одужання".

В українській мові є багато гарних слів, коли йдеться про одужання. Хворий може видужувати, оклигувати чи поправлятися. У народі також часто кажуть: "стати на ноги", "очунювати", "вичухуватися", "повертати до здоров'я".

Варто розуміти різницю між словами. "Не хворіти" – це про те, як уникнути хвороби. А "одужання" – це про те, як людина повертається до здоров'я після хвороби.

У щоденному спілкуванні найкраще підійдуть прості фрази: "Одужуй швидше!", "Бажаю одужання", "Швидше ставай на ноги". Такі побажання звучать природно українською мовою та добре передають турботу про хвору людину.

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