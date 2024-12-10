Як українською називати "сосульку": таких варіантів ви могли й не чути

Зима наближається, і з нею – крижані "прикраси" на дахах, які ми часто називаємо неправильно

На календарі зима, тому час звернути увагу на "зимову термінологію" і позбутися русизмів у ній. "Телеграф" пропонує розглянути слово, до якого всі звикли, але в українській мові його немає.

Отже, "сосулька" – це русизм. В українській є чудовий автентичний відповідник – бурулька.

Походження слова

"Бурулька" має тюркське коріння – від слова бору (boru), що означає "труба". Воно споріднене зі словами "буран" і "бурав".

Діалектичні назви

Окрім "бурульки", в українській мові існують й інші цікаві назви:

мерзляк;

висуля;

висулька;

копень.

Що таке бурулька?

Це крижаний сталактит, який утворюється на краях нависаючих предметів, на скельних виступах, берегових обривах, проводах, галузках дерев і т. д. Зазвичай має конусоподібну форму з вершиною діаметром кілька міліметрів унизу.

Приклади з літератури

Класики української літератури також використовували слово "бурулька":

"Бурульки, що знай кругом бряжчали, Уже зовсім пообпадали" (Євген Гребінка);

"На вусиках у Чупринівського танули дрібненькі льодові бурульки" (Ярослав Гримайло);

"А в садку, на тому розі будинку, де починалася ринва, з'явилася бурулька. Вона переливалася на сонці всіма кольорами райдуги" (Оксана Іваненко).

Тож запам'ятайте: замість "сосулька" кажемо "бурулька"! Тепер ви знаєте справжню українську назву та цікаві діалектні варіанти цього зимового явища.