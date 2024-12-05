Як правильно сказати українською "б/у": поради мовознавців

Така абревіатура не властива українській мові

Щодня мільйони українців переглядають оголошення про продаж товарів, які вже були у використанні. На сайтах досі рясніють позначки "б/у" – російська абревіатура, яка псує милозвучність української мови.

Цікаво, що більшість користувачів навіть не замислюються над походженням цього скорочення, яке розшифровується як "бывший в употреблении". За словами мовознавця Олександра Авраменка, така абревіатура взагалі не властива українській мові.

"Купити телефон б/у", "продам ноутбук б/у", "меблі б/у" – ці поширені фрази можна легко замінити природним українським відповідником. Мовознавці одностайні: правильно казати "вживаний" – це слово чудово пасує до будь-якого товару.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів має чітку позицію щодо цього питання. Наприклад, замість "продам б/у авто" він рекомендує писати "продам вживане авто" або "автомобіль з пробігом". Така заміна робить оголошення не лише грамотним, але й більш зрозумілим для покупців.

Навіть популярне англійське "секонд-хенд" має влучний український відповідник. Магазини вживаного одягу можуть сміливо прибирати іншомовну вивіску та встановлювати українську назву – покупці це тільки оцінять.

Тож час відмовлятися від застарілих позначень та переходити на сучасну українську термінологію, кажуть мовознавці. Це не лише збагачує мову, але й робить оголошення більш привабливими для потенційних покупців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно називати українською вечір напередодні Різдва. І це не "сочєльнік".