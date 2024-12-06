Не звертайтеся так до правоохоронців: як правильно називати представників поліції українською

Мовничознавці назвали кілька правильних назв співробітників поліції

Українці часто цікавляться тим, як правильно називати співробітників правоохоронних органів (а саме Національної поліції). У словниках української мови існує лише одна форма — поліцейський, проте філологи та мовознавці озвучили ще кілька форм назв.

Відомий мовознавець Олександр Авраменко зазначає, що часто в українській мові використовується форма назви "поліціянт".

Він також додав: з точки зору української мови називати співробітників поліції "полісменами", "фараонами" та "копами" на західний манер — неправильно, не кажучи вже про російські відповідники, на кшталт "мент", "мусор", "легавый" тощо.

Доктор філологічних наук Олександр Пономарів зазначає: слово "полицейский" як іменник у значенні представника поліції українською мовою слід перекладати як "поліціянт".

Водночас мовознавець та доктор філологічних наук Катерина Городенська звертає увагу на те, що в українській мові більш органічними до вживання є форми "поліційний" замість "поліцейський" та "поліціянт" замість "поліцейський".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно називати українською вечір напередодні Різдва. І це не "сочєльнік".