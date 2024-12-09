Забудьте про "йолку" і "коньки": які ще "зимові" росіянізми псують українську мову

Усі ці слова мають українські відповідники

Зима – це не тільки сніг та морози, а й особливі слова, якими ми описуємо цю пору року. На жаль, чимало українців досі використовують неправильні назви зимових явищ та розваг.

Кожен другий українець принаймні раз помилявся, кажучи "коньки", "йолка" чи "голольод". Видання "Освіта 24" розповіло, як правильно говорити українською про зимові явища та розваги.

Замість російського слова "коньки" правильно вживати українське "ковзани". Популярну "йолку" варто замінити на милозвучну "ялинку". Часто вживане слово "голольод" має український відповідник "ожеледиця".

Серед інших поширених помилок – використання слова "каток" замість "ковзанка", "сосулька" замість "бурулька", "метель" замість "заметіль" чи "завірюха". Також варто запам'ятати, що правильно казати не "поскользнутися", а "посковзнутися" чи "послизнутися".

За даними соціологічних досліджень, значна кількість українців почала свідомо переходити на українську мову через російську агресію. Проте частина з них використовує державну мову лише в публічному просторі, а в побуті все ще послуговується російською.

Фахівці зазначають, що існує багато способів покращити свою українську мову. Головне – бажання вчитися та увага до деталей під час щоденного спілкування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як правильно сказати "з легким паром" українською мовою. Про це розповів мовознавець Олександр Авраменко.