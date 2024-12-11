Забудьте о "выздоравливай"! Как правильно выразить поддержку больному украинскому

В украинском языке вообще нет глагола "выздоравливать"

Слово "выздоравливай" прочно закрепилось в повседневной речи украинцев. Оно используется в сообщениях, во время телефонных разговоров и личных встреч.

Однако такая форма является калькой по русскому языку и не соответствует нормам украинского. "Телеграф" выяснил, что в украинском языке вообще нет глагола "выздоравливать", но есть много правильных украинских слов.

Самым распространенным и правильным вариантом является слово "одужуй". Именно его следует писать для кратких пожеланий в сообщениях. Для официальных разговоров лучше сказать "бажаю найшвидшого одужання".

В украинском языке много хороших слов, когда речь идет об выздоровлении. Больной может видужувати, оклигувати или поправлятися. В народе также часто говорят: "стати на ноги", "очунювати", "вичухуватися", "повертати до здоров'я".

Следует понимать разницу между словами. "Не хворіти" – это о том, как избежать болезни. А "одужувати" – это о том, как человек возвращается к здоровью после болезни.

В ежедневном общении лучше всего подойдут простые фразы: "Одужуй швидше!", "Бажаю одужання", "Швидше ставай на ноги". Такие пожелания звучат естественно на украинском языке и хорошо передают заботу о больном человеке.

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