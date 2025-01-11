Не тільки "Герой". Як українською назвати мужнього бійця України

Існує з десяток синонімів

Спілкуючись українською мовою, деякі люди можуть використовувати запозичені з іноземної слова або просто популярні вислови. Так, до прикладу, слово "герой" має кілька цікавих відповідників.

Як зазначено на порталі "Словотвір", герой в українській має з десяток цікавих та етнічних синонімів. Вони можуть допомогти розширити словниковий запас.

Зауважимо, що в українській мові є слово "герой" і його правильно вживати. Проте нижче викладені варіанти можуть прикрасити вашу вимову.

Синоніми до слова "герой":

звитяжець;

витязь;

славетник;

хоробрин;

хоробрець;

звитяж;

богатир;

відчайдух;

гордій;

козак;

величень;

переможець;

завзятець;

сміливець;

захисник;

лицар.

Усі ці слова можуть прикрасити мову та їх можна використовувати щодо українських воїнів та бійців, які захищають Незалежність України.

Зауважимо, що герой — це видатна своїми здібностями і діяльністю людина, яка виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість. Це слово чоловічого роду, має форму і однини, і множини. Воно відмінюється за усіма відмінками.

Нагадаємо, що в українській мові попкорн має кілька цікавих відповідників. А саме слово походить від англійського "popcorn".

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