Не тільки "Герой". Як українською назвати мужнього бійця України
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Існує з десяток синонімів
Спілкуючись українською мовою, деякі люди можуть використовувати запозичені з іноземної слова або просто популярні вислови. Так, до прикладу, слово "герой" має кілька цікавих відповідників.
Як зазначено на порталі "Словотвір", герой в українській має з десяток цікавих та етнічних синонімів. Вони можуть допомогти розширити словниковий запас.
Зауважимо, що в українській мові є слово "герой" і його правильно вживати. Проте нижче викладені варіанти можуть прикрасити вашу вимову.
Синоніми до слова "герой":
- звитяжець;
- витязь;
- славетник;
- хоробрин;
- хоробрець;
- звитяж;
- богатир;
- відчайдух;
- гордій;
- козак;
- величень;
- переможець;
- завзятець;
- сміливець;
- захисник;
- лицар.
Усі ці слова можуть прикрасити мову та їх можна використовувати щодо українських воїнів та бійців, які захищають Незалежність України.
Зауважимо, що герой — це видатна своїми здібностями і діяльністю людина, яка виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість. Це слово чоловічого роду, має форму і однини, і множини. Воно відмінюється за усіма відмінками.
Нагадаємо, що в українській мові попкорн має кілька цікавих відповідників. А саме слово походить від англійського "popcorn".
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