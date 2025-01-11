Рус

Не тільки "Герой". Як українською назвати мужнього бійця України

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Синоніми до слова "герой"
Синоніми до слова "герой". Фото Колаж "Телеграф"

Існує з десяток синонімів

Спілкуючись українською мовою, деякі люди можуть використовувати запозичені з іноземної слова або просто популярні вислови. Так, до прикладу, слово "герой" має кілька цікавих відповідників.

Як зазначено на порталі "Словотвір", герой в українській має з десяток цікавих та етнічних синонімів. Вони можуть допомогти розширити словниковий запас.

Зауважимо, що в українській мові є слово "герой" і його правильно вживати. Проте нижче викладені варіанти можуть прикрасити вашу вимову.

Синоніми до слова "герой":

  • звитяжець;
  • витязь;
  • славетник;
  • хоробрин;
  • хоробрець;
  • звитяж;
  • богатир;
  • відчайдух;
  • гордій;
  • козак;
  • величень;
  • переможець;
  • завзятець;
  • сміливець;
  • захисник;
  • лицар.

Усі ці слова можуть прикрасити мову та їх можна використовувати щодо українських воїнів та бійців, які захищають Незалежність України.

Зауважимо, що герой — це видатна своїми здібностями і діяльністю людина, яка виявляє відвагу, самовідданість і хоробрість. Це слово чоловічого роду, має форму і однини, і множини. Воно відмінюється за усіма відмінками.

Нагадаємо, що в українській мові попкорн має кілька цікавих відповідників. А саме слово походить від англійського "popcorn".

Раніше "Телеграф" розповідав, що українською не слід казати "будь ласка" та "нема за що", коли вам дякують за допомогу.

Теги:
#Українська мова #Герой #Як правильно