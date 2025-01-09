Припиніть говорити "будь ласка" та "нема за що": чим це замінити в українській мові

Є одне слово, яке відмінно підходить для відповіді на "дякую"

Багато хто в українській мові відповідає "будь ласка", коли їм кажуть "дякую". Однак є доречніше слово, яке підійде в цьому випадку.

Про це розповіла викладачка української мови, методистка, авторка навчальних матеріалів на платформі Є-мова Оксана Гордійчук, пише NV. За її словами, це слово має більш стриманий відтінок у порівнянні зі звичайним "будь ласка".

Так, йдеться про слово "прОшу", з наголосом на перший склад. Використання цього слова допомагає зберегти ввічливий тон у спілкуванні.

Гордійчук додала, що найкраще уникати відповіді "нема за що". Вона може сприйматися як неоцінена.

Водночас словом "прошу" можна висловити погодження на пропозицію. Наприклад: "Дозвольте зайти?" — "Прошу!".

Гордійчук каже, що це слово також зручно використати, якщо потрібно щось перепитати чи уточнити, використовуючи запитальну інтонацію. "Прошу?" чудово замінює "що-що?".

Навіть обурення і гнів чи неприємне здивування можна висловити одним цим словом, промовивши "прошу?"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим замінити банальне "прощання" на прощання українською мовою. Є кілька оригінальних синонімів.