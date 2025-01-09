Не тільки "попкорн". Як українською назвати улюблений смаколик з кінотеатрів

Існує щонайменше 7 цікавих відповідників

Спілкуючись українською мовою, навіть досвідчені люди можуть робити помилки. Так, до прикладу, усім звичний "попкорн" можна замінити на кілька етнічних відповідників.

Як зазначено на порталі "Словотвір", в українській мові є кілька цікавих синонімів до "попкорну". Водночас це слово походить від англійського "popcorn".

Слово "попкорн" означає кукурудзяні зерна, що під час смаження розриваються зсередини. Його зазвичай продають у кінотеатрах. В українській "попкорн" має лише форму однини чоловічого роду, яка відмінюється.

Зауважимо, що українською правильно писати "попкорн" разом, а не через дефіс "поп-корн". Тут слід наслідувати транслітерацію з англійської.

Як українською назвати "попкорн":

баранці;

бахканці;

кукурдзянці;

гопкукурудза;

повітряна кукурудза;

кокоші;

бубці;

лусенці;

кукулуски;

рип'яшки.

Зауважимо, що казати "попкорн", розмовляючи українською, можна. Таке слово існує і воно правильне, проте є ряд етнічних синонімів, які можуть розширити словниковий запас.

Нагадаємо, українською не слід казати "будь ласка" та "нема за що", коли вам дякують за допомогу.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно називати жителів обласних центрів.