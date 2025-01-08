Досить уже говорити "бувай": як оригінально прощатися українською мовою

Є кілька цікавих варіантів

В українській мові багато хто на прощання звикли говорити "бувай". Це правильно насправді, проте для тих, хто хоче оригінальніше попрощатися, є низка цікавих синонімів.

"Телеграф" розповідає, що ще можна говорити прощанням українською мовою, щоб це звучало правильно. При цьому важливо уточнити, що для того чи іншого випадку необхідно підібрати коректний варіант.

Мовники кажуть, що є два типи прощання — коли ви з людиною ще побачитись чи зв’яжетесь найближчим часом і коли розлука буде довгою.

Як прощатися з людиною, якщо ви скоро побачитеся:

До побачення! / Побачимося!;

До зустрічі! / Зустрінемося!;

До зв’язку! / Зв’яжемося!;

До завтра/вечора/вівторка/вихідних!;

Спишемося! / Зідзвонимося!.

Як прощатися на довго:

Хай/нехай щастить!;

Усього найкращого!;

Бувайте здорові!;

Щасливо!.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно говорити про свій заробіток українською. В українській мові обидва варіанти — "зарплата" та "зарплатня" — правильні та рівноцінні. Це синоніми, які можна використовувати залежно від контексту та особистих уподобань.