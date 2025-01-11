Не только "Герой". Как на украинском назвать мужественного бойца Украины

Существует с десяток синонимов

Общаясь на украинском языке, некоторые люди могут использовать заимствованные из иностранного слова или просто популярные изречения. Так, например, слово "герой" имеет несколько интересных соответствий.

Как отмечено на портале "Словотвір", герой в украинском имеет с десяток интересных и этнических синонимов. Они могут помочь расширить словарный запас.

Заметим, что в украинском языке есть слово "герой" и его правильно употреблять. Однако ниже изложенные варианты могут украсить ваше произношение.

Синонимы к слову "герой":

звитяжець;

витязь;

славетник;

хоробрин;

хоробрець;

звитяж;

богатир;

відчайдух;

гордій;

козак;

величень;

переможець;

завзятець;

сміливець;

захисник;

лицар.

Все эти слова могут украсить речь и их можно использовать в отношении украинских воинов и бойцов, защищающих Независимость Украины.

Заметим, что герой — выдающийся своими способностями и деятельностью человек, проявляющий отвагу, самоотверженность и храбрость. Это слово мужского рода, имеет форму и единственного, и множественного числа. Оно склоняется по всем падежам.

Напомним, что в украинском языке у попкорна есть несколько интересных соответствий. А само слово происходит от английского "popcorn".

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