В українській такого слова немає: що таке інвойс і як воно перекладається

Воно вже міцно закріпилося в бізнес-лексиконі

Українська мова активно поповнюється запозиченнями з інших мов, особливо з англійської. Раніше ми вже розповідали про англіцизм "інсайд". Сьогодні поговоримо про популярне слово "інвойс", яке частіше всього використовують у діловому спілкуванні.

"Телеграф" розповість, як це слово вживати українською. А також наведе до нього приклади.

Що таке "інвойс"

Інвойс – це комерційний рахунок продажу, документ, що містить перелік товарів чи послуг із зазначенням їх вартості та умов. Українською мовою правильно вживати слово "рахунок-фактура" або просто "рахунок".

Приклади вживання:

"Бухгалтер надіслав інвойс" – краще сказати: "Бухгалтер надіслав рахунок на оплату товару";

"Очікуємо інвойс від постачальника" – краще: "Очікуємо на рахунок від постачальника";

"Компанія виставила інвойс на 10 000 гривень" – краще: "Компанія виставила рахунок на 10 000 гривень".

Хоча слово "інвойс" вже міцно закріпилося в бізнес-лексиконі, фахівці з української мови рекомендують надавати перевагу питомому українському відповіднику "рахунок" або "рахунок-фактура".

Раніше "Телеграф" писав, як правильно називати любителів котів українською мовою.