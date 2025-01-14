Не тільки "бувай". Як ще можна прощатись українською
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Українська мова багата на слова і словосполучення
В українській мові існує величезна кількість синонімів слова "бувай". Важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.
Про це повідомляє громадський рух "За мову". При цьому прощання українською мовою діляться на декілька типів:
- коли ще є шанс побачитися або зв’язатися найближчим часом з людиною;
- коли розлука буде довгою, а шансу на зустріч немає.
Фрази про перспективу повторного бажаного контакту
- До побачення! / Побачимося!
- До зустрічі! / Зустрінемося!
- До зв’язку! / Зв’яжемося!
- До завтра/вечора/вихідних!
- Спишемося! / Зідзвонимося!
Позитивні побажання на майбутнє
- Хай/нехай щастить!
- Усього найкращого!
- Бувайте здорові!
- Щасливо!
- Щасливої дороги!
- Успіхів!
Чиста прощальна формула або її заперечення
- Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!
При цьому використання російського слова "пока" часто є неправильним, а фраза "па-па" прийшла до нас з мов країн Заходу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.