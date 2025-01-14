Не тільки "бувай". Як ще можна прощатись українською

Українська мова багата на слова і словосполучення

В українській мові існує величезна кількість синонімів слова "бувай". Важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.

Про це повідомляє громадський рух "За мову". При цьому прощання українською мовою діляться на декілька типів:

коли ще є шанс побачитися або зв’язатися найближчим часом з людиною;

коли розлука буде довгою, а шансу на зустріч немає.

Фрази про перспективу повторного бажаного контакту

До побачення! / Побачимося!

До зустрічі! / Зустрінемося!

До зв’язку! / Зв’яжемося!

До завтра/вечора/вихідних!

Спишемося! / Зідзвонимося!

Позитивні побажання на майбутнє

Хай/нехай щастить!

Усього найкращого!

Бувайте здорові!

Щасливо!

Щасливої дороги!

Успіхів!

Чиста прощальна формула або її заперечення

Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!

При цьому використання російського слова "пока" часто є неправильним, а фраза "па-па" прийшла до нас з мов країн Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.