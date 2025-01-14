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Не тільки "бувай". Як ще можна прощатись українською

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Як можна правильно прощатися українською мовою Новина оновлена 14 січня 2025, 19:08
Як можна правильно прощатися українською мовою. Фото Колаж "Телеграфу"

Українська мова багата на слова і словосполучення

В українській мові існує величезна кількість синонімів слова "бувай". Важливо уточнити, що потрібний варіант залежатиме від ситуації, в якій ви прощаєтесь.

Про це повідомляє громадський рух "За мову". При цьому прощання українською мовою діляться на декілька типів:

  • коли ще є шанс побачитися або зв’язатися найближчим часом з людиною;
  • коли розлука буде довгою, а шансу на зустріч немає.

Фрази про перспективу повторного бажаного контакту

  • До побачення! / Побачимося!
  • До зустрічі! / Зустрінемося!
  • До зв’язку! / Зв’яжемося!
  • До завтра/вечора/вихідних!
  • Спишемося! / Зідзвонимося!

Позитивні побажання на майбутнє

  • Хай/нехай щастить!
  • Усього найкращого!
  • Бувайте здорові!
  • Щасливо!
  • Щасливої дороги!
  • Успіхів!

Чиста прощальна формула або її заперечення

  • Проща(ва)й(те)! / Не прощаємося!

При цьому використання російського слова "пока" часто є неправильним, а фраза "па-па" прийшла до нас з мов країн Заходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно побажати здоров’я людині українською мовою, коли той чхнув. Українці використовують два варіанти: "Будь здоровий" або "Будь здоровий". Однак із них насправді правильний лише один.

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#Україна #Українська мова #Правила #Прощання